Россия разрушила онкодиспансер в Херсоне

Попадание по зданию онкодиспансера в Херсоне. Фото: Херсонская ОВА

Минувшей ночью российские оккупационные войска нанесли авиаудар по онкологическому диспансеру в Херсоне. Они выпустили две управляемые авиационные бомбы (КАБ).

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

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Несмотря на серьезные разрушения здания, к счастью пациенты и медицинский персонал не пострадали.

Последствия авиаудара по онкодиспансеру в Херсоне Фото: Херсонская ОВА

Последствия атаки РФ на онкодиспансер Фото: Херсонская ОВА

Однако медицинское учреждение получило значительные повреждения, что затрудняет его дальнейшую работу.

Онкодиспансер в Ивано-Франковске. Фото: Херсонская ОВА

"Это очередной акт террора, направленный против мирного населения. Россия в очередной раз демонстрирует свою сущность страны-агрессора, которая целенаправленно уничтожает все важное для жизни", — сообщили в пресс-службе.

Напомним, недавно стало известно о массированной атаке на Херсон — россияне обстреливали районы с гражданскими домами.

Кроме того, в направлении города пытались прорваться российские ДРГ.