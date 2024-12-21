Россия разрушила онкодиспансер в Херсоне

Россия разрушила авиаударом онкодиспансер в Херсоне — фото
Минувшей ночью российские оккупационные войска нанесли авиаудар по онкологическому диспансеру в Херсоне. Они выпустили две управляемые авиационные бомбы (КАБ).
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.
Россия атаковала в Херсоне онкодиспансер
Несмотря на серьезные разрушения здания, к счастью пациенты и медицинский персонал не пострадали.
Однако медицинское учреждение получило значительные повреждения, что затрудняет его дальнейшую работу.
"Это очередной акт террора, направленный против мирного населения. Россия в очередной раз демонстрирует свою сущность страны-агрессора, которая целенаправленно уничтожает все важное для жизни", — сообщили в пресс-службе.
Напомним, недавно стало известно о массированной атаке на Херсон — россияне обстреливали районы с гражданскими домами.
Кроме того, в направлении города пытались прорваться российские ДРГ.
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