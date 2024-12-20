Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Росія масовано атакувала житлові будинки в Херсоні — є жертви arrow

Росія масовано атакувала житлові будинки в Херсоні — є жертви

20 грудня 2024 07:40
Анастасія Постоєнко - Редактор
Масований обстріл Херсона 20 грудня — є загиблий і постраждалі
Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото архівне ілюстративне: Нацполіція
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Херсоні в п'ятницю вранці, 20 грудня, пролунали потужні вибухи. Російські окупаційні війська завдали численних ударів по житлових кварталах міста. Пошкоджено багатоквартирні будинки, постраждали мирні жителі.

Про це повідомив Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Читайте також:

Росія обстрілює багатоквартирні житлові будинки у Херсоні 

Станом на 07:34 20 грудня відомо про шістьох поранених. В лікарні у тяжкому стані зараз перебуває 76-річний чоловік, який зазнав мінно-вибухової травми та уламкових поранень грудної клітини.

Ще один постраждалий, 63-річний чоловік, отримав контузію, мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Медики наразі проводять додаткові обстеження, аби визначити ступінь ушкоджень.

Серед потерпілих також 44-річний херсонець, який отримав вибухову травму та втратив пальці правої руки внаслідок травматичної ампутації.

У Центральному районі міста під час обстрілу постраждала 55-річна жінка, яка зазнала черепно-мозкової травми, уламкових поранень ноги та мінно-вибухових ушкоджень.

У лікарні також перебуває 86-річний херсонець із контузією, закритою черепно-мозковою травмою та уламковими пораненнями.

Відомо і про загиблого. 60-річний чоловік, який перебував у приміщенні під час обстрілу, отримав травми, несумісні з життям.

Також до лікарні доставили 42-річного чоловіка з контузією та мінно-вибуховою травмою.

Медики продовжують надавати допомогу всім постраждалим, а влада закликає мешканців залишатися в укриттях та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що Росія атакує Херсон з тимчасово окупованого лівобережжя. 

Тим часом вибухи також лунали у Києві — окупанти випустили ракети по столиці. 

Херсон обстріли Херсонська область окупанти жертви поранення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:55 Генштаб ЗСУ назвав напрямки на фронті, де напружена ситуація

08:45 Знижка у 50% на комунальні послуги — хто має право

08:35 Організував ґвалтування дружини — француза засудили на 20 років

08:30 Повістки українцям поштою — чи законно оповіщати через Viber

Text

08:30 Зеленський жорстко принизив Путіна — ефір Ранок.LIVE

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

08:29 Обстріл Києва — є загиблий у Голосіївському районі

08:16 В Росії засудили до 21 року колонії "найкрасивішу терористку"

08:06 Балістична атака на Київ — у КМВА повідомили про наслідки

08:02 Повістки з ТЦК не підлягають судовому оскарженню — рішення ВС

08:00 Виплати у розмірі 54 тис. грн — хто отримає до кінця року

08:55 Генштаб ЗСУ назвав напрямки на фронті, де напружена ситуація

08:45 Знижка у 50% на комунальні послуги — хто має право

08:35 Організував ґвалтування дружини — француза засудили на 20 років

08:30 Повістки українцям поштою — чи законно оповіщати через Viber

08:29 Обстріл Києва — є загиблий у Голосіївському районі

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

08:16 В Росії засудили до 21 року колонії "найкрасивішу терористку"

08:06 Балістична атака на Київ — у КМВА повідомили про наслідки

08:02 Повістки з ТЦК не підлягають судовому оскарженню — рішення ВС

08:00 Виплати у розмірі 54 тис. грн — хто отримає до кінця року

07:46 У Голосіївському районі палають авто, — Кличко

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

Text

08:30 Зеленський жорстко принизив Путіна — ефір Ранок.LIVE

19 грудня 2024
Text

19:51 Експерт спрогнозував різкий стрибок цін на м’ясо, молоко та овочі

Text

17:50 Зеленський зробив заяву щодо припинення вогню — ефір Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк пояснив, за яких умов будуть проведені вибори в Україні

Text

13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:51 Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

Text

12:17 Сприяло керівництво — нардеп прокоментував скандал в 211 бригаді

Text

11:07 Сазонов наголосив на проблемі бюрократії в армії

Text

09:53 Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

Text

09:00 У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні