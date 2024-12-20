Масований обстріл Херсона 20 грудня — є загиблий і постраждалі

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото архівне ілюстративне: Нацполіція

У Херсоні в п'ятницю вранці, 20 грудня, пролунали потужні вибухи. Російські окупаційні війська завдали численних ударів по житлових кварталах міста. Пошкоджено багатоквартирні будинки, постраждали мирні жителі.

Про це повідомив Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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Станом на 07:34 20 грудня відомо про шістьох поранених. В лікарні у тяжкому стані зараз перебуває 76-річний чоловік, який зазнав мінно-вибухової травми та уламкових поранень грудної клітини.

Ще один постраждалий, 63-річний чоловік, отримав контузію, мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Медики наразі проводять додаткові обстеження, аби визначити ступінь ушкоджень.

Серед потерпілих також 44-річний херсонець, який отримав вибухову травму та втратив пальці правої руки внаслідок травматичної ампутації.

У Центральному районі міста під час обстрілу постраждала 55-річна жінка, яка зазнала черепно-мозкової травми, уламкових поранень ноги та мінно-вибухових ушкоджень.

У лікарні також перебуває 86-річний херсонець із контузією, закритою черепно-мозковою травмою та уламковими пораненнями.

Відомо і про загиблого. 60-річний чоловік, який перебував у приміщенні під час обстрілу, отримав травми, несумісні з життям.

Також до лікарні доставили 42-річного чоловіка з контузією та мінно-вибуховою травмою.

Медики продовжують надавати допомогу всім постраждалим, а влада закликає мешканців залишатися в укриттях та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що Росія атакує Херсон з тимчасово окупованого лівобережжя.

Тим часом вибухи також лунали у Києві — окупанти випустили ракети по столиці.