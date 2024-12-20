Массированный обстрел Херсона 20 декабря — погибший и пострадавшие

Последствия обстрелов Херсонщины. Фото архивное иллюстративное: Нацполиция

В Херсоне утром, 20 декабря, прогремели мощные взрывы. Российские оккупационные войска нанесли многочисленные удары по жилым кварталам города. Повреждены многоквартирные дома, пострадали мирные жители.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

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По состоянию на 07:34 20 декабря известно о шести раненых. В больнице в тяжелом состоянии сейчас находится 76-летний мужчина, который получил минно-взрывную травму и обломочные ранения грудной клетки.

Еще один пострадавший, 63-летний мужчина, получил контузию, минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травму. Медики проводят дополнительные обследования, чтобы определить степень повреждений.

Среди пострадавших также 44-летний херсонец, получивший взрывную травму и потерявший пальцы правой руки в результате травматической ампутации.

В Центральном районе города во время обстрела пострадала 55-летняя женщина, которая получила черепно-мозговую травму, обломочные ранения ноги и минно-взрывные повреждения.

В больнице также находится 86-летний херсонец с контузией, закрытой черепно-мозговой травмой и обломочными ранениями.

Известно и о погибшем. 60-летний мужчина, находившийся в помещении при обстреле, получил травмы, несовместимые с жизнью.

Также в больницу доставили 42-летнего мужчину с контузией и минно-взрывной травмой.

Медики продолжают оказывать помощь всем пострадавшим, а власти призывают жителей оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что Россия атакует Херсон с временно оккупированного левобережья.

Тем временем взрывы также раздавались в Киеве — оккупанты выпустили ракеты по столице.