Обстрелы Херсонщины — россияне убили троих человек

Спасатели ликвидируют последствия обстрелов. Фото иллюстративное: ГСЧС

Херсонская область продолжает страдать от обстрелов врага. За прошедшие сутки россияне убили троих человек, повредили дома и магазин.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram в понедельник, 23 декабря.

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Ситуация в Херсонской области

Как отметил Прокудин, россияне били по жилым кварталам населенных пунктов Херсонской области. В результате обстрелов повреждены восемь частных домов.

"Из-за российской агрессии три человека погибли, еще один — получил ранения", — отметил начальник ОВА.

Уведомление о ситуации в Херсонской области. Фото: скришот

Также оккупанты повредили газопровод, магазин и частные автомобили. Под вражеским огнем и авиаударами оказались более 28 населённых пунктов области.

Напомним, Россия вчера нанесла ракетный удар по Одесщине, запустив противорадиолокационные ракеты Х-31П из акватории Черного моря. Обе ракеты не достигли своих целей.

Российские оккупационные войска нанесли авиаудар по онкологическому диспансеру в Херсоне. Они выпустили две управляемые авиационные бомбы.