Уничтожение техники РФ — украинские воины показали видео эффектной работы

Украинские воины уничтожили десяток машин и склады РФ — видео
Украинские военные продолжают уничтожать врага. Бойцы бригады "Месть" "разнесли" пехоту и технику РФ возле Кременной и в Серебрянском лесничестве.
Видео опубликовала Госпогранслужба Украины в Telegram в понедельник, 23 декабря.
Уничтожение техники и пехоты россиян
Как отмечают в сообщении, украинские бойцы уничтожили самоходную артиллерийскую установку, танк, 12 единиц автотранспорта, многоцелевой тягач. Кроме того, попали по двум составам горюче-смазочных материалов, генератору и уничтожили десяток вражеских укрытий и пехоту противника.
Напомним, россияне не отказались от планов начать новую наступательную операцию на юге Украины. Под угрозой правобережная часть Херсонской области, а также Запорожье.
Российские войска ночью и утром 23 декабря выпустили по Украине 72 ударных дрона. Противовоздушная оборона работала в девяти областях.
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