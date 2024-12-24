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На Времівському напрямку ЗСУ розбили колону росіян — відео

24 грудня 2024 11:24
Карина Приходько - Редактор
Втрати окупантів — ЗСУ розбили колону росіян
Знищення російської техніки. Фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

Українські військові поблизу Нового Комара на Времівському напрямку розбили колону ворожої бронетехніки. На перехоплення техніки росіян вилетіли FPV-дрони.

Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" у вівторок, 24 грудня, та показали відповідне відео. 

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Знищення російської техніки

Як відомо, кілька днів тому поблизу Нового Комара окупанти почали штурмувати позиції українських військових 110-ї бригади колоною бронетехніки, зокрема, трьома танками та БМП з піхотою. 

"Такі нахабні механізовані накати окупантами в смузі відповідальності воїнів цієї бригади — регулярні, тож у наших захисників був час виробити схему протидії", — йдеться у повідомленні. 

На перехоплення бронетехніки противника одразу вилетіли FPV-дрони підрозділу. Завдяки вправності і влучності операторів дронів знищені були як ворожа техніка, так і особовий склад.

"Бо ж, як відомо, їздити на бронетехніці чужою землею — страшно, боляче та довго не вийде. Противник спробував прорватися в селище Новий Комар північніше Великої Новосілки, але бійці встояли на своїх позиціях і зупинили ворожий штурм", — додали в ОСУВ "Хортиця". 

Нагадаємо, українські прикордонники зупинили спробу ворожого штурму на Сіверському напрямку. В результаті ліквідовано вісьмох окупантів і знищені російські мотоцикли.

Також ми писали, що бійці бригади "Помста" "рознесли" піхоту та техніку РФ біля Кремінної та в Серебрянському лісництві.

Донецька область військова техніка війна в Україні фронт втрати окупантів

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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