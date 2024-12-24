Потери оккупантов — ВСУ разбили колонну россиян

На Времевском направлении ВСУ разбили колонну россиян — видео
Украинские военные вблизи Нового Комара на Времивском направлении разбили колонну вражеской бронетехники. На перехват техники россиян вылетели FPV-дроны.
Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" во вторник, 24 декабря, и показали соответствующее видео.
Уничтожение российской техники
Как известно, несколько дней назад вблизи Нового Комара оккупанты начали штурмовать позиции украинских военных 110-й бригады колонной бронетехники, в том числе тремя танками и БМП с пехотой.
"Такие наглые механизированные накаты оккупантами в полосе ответственности воинов этой бригады — регулярные, поэтому у наших защитников было время выработать схему противодействия", — говорится в сообщении.
На перехват бронетехники противника сразу вылетели FPV-дроны подразделения. Благодаря ловкости и меткости операторов дронов уничтожены были как вражеская техника, так и личный состав.
"Потому что, как известно, ездить на бронетехнике по чужой земле — страшно, больно и долго не получится. Противник попытался прорваться в поселок Новый Комар севернее Великой Новоселки, но бойцы устояли на своих позициях и остановили вражеский штурм", — добавили в ОСУВ "Хортица".
Напомним, украинские пограничники пресекли попытку вражеского штурма на Северском направлении. В результате ликвидированы восемь оккупантов и уничтожены российские мотоциклы.
Также мы писали, что бойцы бригады "Помста" "разнесли" пехоту и технику РФ возле Кременной и в Серебрянском лесничестве.
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