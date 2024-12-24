Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow У ДПСУ показали, як бійці знищили піхоту та мотоцикли росіян arrow

У ДПСУ показали, як бійці знищили піхоту та мотоцикли росіян

24 грудня 2024 11:03
Карина Приходько - Редактор
Втрати окупантів — прикордонники знищили російську піхоту та мотоцикли
Знищений мотоцикл окупантів. Фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

Українські прикордонники зупинили спробу ворожого штурму на Сіверському напрямку. В результаті ліквідовано вісьмох окупантів і знищені російські мотоцикли.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі у вівторок, 24 грудня, та показали відповідне відео. 

Читайте також:

Знищення окупантів на Сіверському напрямку

У ДПСУ розповіли, що росіяни скористалися хмарною погодою і спробували прорватися до переднього краю оборони українських бійців невеликими групами на мотоциклах. Однак їхні маневри вчасно зафіксували аеророзвідники з "GALA drones company" 1 прикордонної комендатури.

"Точні удари з безпілотників поставили ворога на місце: знищено вісьмох окупантів і кілька їхніх мотоциклів", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 23 грудня в Росії знищили склад з деталями для "шахедів". Завдані втрати оцінюються у 16 мільйонів доларів. 

Також ми писали, що бійці бригади "Помста" "рознесли" піхоту та техніку РФ біля Кремінної та в Серебрянському лісництві.

прикордонники окупанти війна в Україні фронт ДПСУ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:14 Тарифи з 1 січня — скільки доведеться платити мешканцям Львова

11:09 Ці 8 приладів зруйнують ваш подовжувач — чому їх варто уникати

11:07 "єВідновлення" — дві категорії ВПО отримають нові компенсації

11:06 Продаж авто в Україні — чи потрібно платити військовий збір

11:03 У ДПСУ показали, як бійці знищили піхоту та мотоцикли росіян

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:02 США вдарили з авіації по об'єктах ІДІЛ в Сирії

10:59 У трьох областях хотіли налагодити продаж зброї — деталі від СБУ

10:53 Росіяни випустили по Україні 60 БпЛА — скільки вдалося збити

10:53 Одеська каратистка Терлюга стала мамою — зворушливе фото

Text

10:52 Нардеп сказав чи був витік даних з держреєстрів після кібератаки

11:14 Тарифи з 1 січня — скільки доведеться платити мешканцям Львова

11:09 Ці 8 приладів зруйнують ваш подовжувач — чому їх варто уникати

11:07 "єВідновлення" — дві категорії ВПО отримають нові компенсації

11:06 Продаж авто в Україні — чи потрібно платити військовий збір

11:03 У ДПСУ показали, як бійці знищили піхоту та мотоцикли росіян

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:02 США вдарили з авіації по об'єктах ІДІЛ в Сирії

10:59 У трьох областях хотіли налагодити продаж зброї — деталі від СБУ

10:53 Росіяни випустили по Україні 60 БпЛА — скільки вдалося збити

10:53 Одеська каратистка Терлюга стала мамою — зворушливе фото

10:23 РФ хоче знов окупувати Херсон — наскільки реальна небезпека

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

22:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

Text

10:52 Нардеп сказав чи був витік даних з держреєстрів після кібератаки

Text

09:29 У ЗСУ пояснили, що означає посилення армії Росії військами КНДР

Text

08:00 Україна розробляє ракети, що долетять до Москви — ефір Ранок.LIVE

Text

01:05 Після кібератаки в інтернет потрапило 300 тисяч записів

23 грудня 2024
Text

23:13 Толоконніков прокоментував заяви про наступ росіян на Херсон

Text

20:23 Токар назвав найбільш вразливі до зламу реєстри в Україні

Text

19:56 За ґрати за оголене фото — Железняк розкритикував закон

Text

17:50 Рішення Зеленського щодо РФ та зміна послів — ефір Вечір.LIVE

Text

14:41 Ворог змінив тактику — військовий прокоментував штурми на Курщині

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

13:50 Нардеп сказав, чому Данілова не призначили послом в Молдові

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні