Втрати окупантів — прикордонники знищили російську піхоту та мотоцикли

Знищений мотоцикл окупантів. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники зупинили спробу ворожого штурму на Сіверському напрямку. В результаті ліквідовано вісьмох окупантів і знищені російські мотоцикли.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі у вівторок, 24 грудня, та показали відповідне відео.

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Знищення окупантів на Сіверському напрямку

У ДПСУ розповіли, що росіяни скористалися хмарною погодою і спробували прорватися до переднього краю оборони українських бійців невеликими групами на мотоциклах. Однак їхні маневри вчасно зафіксували аеророзвідники з "GALA drones company" 1 прикордонної комендатури.

"Точні удари з безпілотників поставили ворога на місце: знищено вісьмох окупантів і кілька їхніх мотоциклів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 грудня в Росії знищили склад з деталями для "шахедів". Завдані втрати оцінюються у 16 мільйонів доларів.

Також ми писали, що бійці бригади "Помста" "рознесли" піхоту та техніку РФ біля Кремінної та в Серебрянському лісництві.