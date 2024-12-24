Потери оккупантов — пограничники уничтожили российскую пехоту и мотоциклы

Уничтоженный мотоцикл оккупантов. Фото: скриншот с видео

Украинские пограничники остановили попытку вражеского штурма на Северском направлении. В результате ликвидированы восемь оккупантов и уничтожены российские мотоциклы.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе во вторник, 24 декабря, и показали соответствующее видео.

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Уничтожение оккупантов на Северском направлении

В ГПСУ рассказали, что россияне воспользовались облачной погодой и попытались прорваться в передний край обороны украинских бойцов небольшими группами на мотоциклах. Однако их маневры вовремя зафиксировали аэроразведчики из "GALA drones company" 1 пограничной комендатуры.

"Точные удары с беспилотников поставили врага на место: уничтожены восемь оккупантов и несколько их мотоциклов", — говорится в сообщении.

Напомним, 23 декабря в России уничтожили склад с деталями для "шахедов". Нанесенные потери оцениваются в 16 миллионов долларов.

Также мы писали, что бойцы бригады "Помста" "разнесли" пехоту и технику РФ возле Кременной и в Серебрянском лесничестве.