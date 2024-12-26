Потери врага на 26 декабря 2024 года — Сырский показал, как ВСУ бьют оккупантов

Сырский показал, как ВСУ бьют оккупантов — видео
Украинские военные продолжают сдерживать российских оккупантов на фронте и наносят им удары на разных участках линии столкновения. В армии РФ становится меньше как военной техники, так и личного состава.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в четверг, 26 декабря, и показал соответствующее видео.
Уничтожение оккупантов на фронте
"Сдерживаем агрессию, бьем врага. Наши воины на защите нашей земли 24/7", — говорится в сообщении.
На видео видно, как украинские защитники испепеляют технику врага и наносят меткие удары по их укрытиям.
Напомним, недавно украинские бойцы уничтожили пехоту и мотоциклы россиян на Северском направлении. Они пробовали штурмовать позиции наших военных.
Также мы писали, ВСУ на Времивском направлении разбили колонну вражеской бронетехники. На перехват техники россиян вылетели FPV-дроны.
Добавим, бойцы бригады "Помста" "разнесли" пехоту и технику РФ возле Кременной и в Серебрянском лесничестве.
Читайте Новини.LIVE!