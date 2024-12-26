Потери врага на 26 декабря 2024 года — Сырский показал, как ВСУ бьют оккупантов

Уничтожение российской техники. Фото: скриншот с видео

Украинские военные продолжают сдерживать российских оккупантов на фронте и наносят им удары на разных участках линии столкновения. В армии РФ становится меньше как военной техники, так и личного состава.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в четверг, 26 декабря, и показал соответствующее видео.

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Уничтожение оккупантов на фронте

"Сдерживаем агрессию, бьем врага. Наши воины на защите нашей земли 24/7", — говорится в сообщении.

На видео видно, как украинские защитники испепеляют технику врага и наносят меткие удары по их укрытиям.

Напомним, недавно украинские бойцы уничтожили пехоту и мотоциклы россиян на Северском направлении. Они пробовали штурмовать позиции наших военных.

Также мы писали, ВСУ на Времивском направлении разбили колонну вражеской бронетехники. На перехват техники россиян вылетели FPV-дроны.

Добавим, бойцы бригады "Помста" "разнесли" пехоту и технику РФ возле Кременной и в Серебрянском лесничестве.