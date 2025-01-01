Сырский показал уничтожение врага украинскими воинами

Удар по колонне окупантов. Фото: скриншот

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский показал поразительную работу бойцов Сил Обороны, уничтожающих российских захватчиков. Он отметил, что враги будут наказаны заслуженным образом.

Соответствующее видео Сырский показал в Telegram в среду, 1 января.

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"Не останавливаем счетчик уничтоженных врагов. Оккупанты получают заслуженное! Слава Украине!", — отметил Сырский.

На обнародованных кадрах можно увидеть, как мастерски украинские воины уничтожают вражескую технику, среди которой танки, бронетранспортеры и грузовики. Также защитники уничтожают живую силу неприятеля.

Ранее Сырский показал искусную работу Сил обороны, ликвидирующих вражескую технику и живую силу. Каждый день защитники Украины наносят врагу тяжелые потери.

Также Сырский показал кадры, как украинские военные уничтожают российскую военную технику на фронте. Удары по враждебным целям бойцы ВСУ наносили с помощью артиллерии и дронов.