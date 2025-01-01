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ВСУ безжалостно уничтожают врага — Сырский показал видео

1 января 2025 13:24
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Сырский показал уничтожение врага украинскими воинами
Удар по колонне окупантов. Фото: скриншот
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский показал поразительную работу бойцов Сил Обороны, уничтожающих российских захватчиков. Он отметил, что враги будут наказаны заслуженным образом.

Соответствующее видео Сырский показал в Telegram в среду, 1 января.

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"Не останавливаем счетчик уничтоженных врагов. Оккупанты получают заслуженное! Слава Украине!", — отметил Сырский.

На обнародованных кадрах можно увидеть, как мастерски украинские воины уничтожают вражескую технику, среди которой танки, бронетранспортеры и грузовики. Также защитники уничтожают живую силу неприятеля.

Ранее Сырский показал искусную работу Сил обороны, ликвидирующих вражескую технику и живую силу. Каждый день защитники Украины наносят врагу тяжелые потери.

Также Сырский показал кадры, как украинские военные уничтожают российскую военную технику на фронте. Удары по враждебным целям бойцы ВСУ наносили с помощью артиллерии и дронов.

ВСУ видео война в Украине Александр Сырский потери оккупантов

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