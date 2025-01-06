Десантники на бронетранспортере уничтожили оккупантов в Курской области — видео

Украинский бронетранспортер и российские оккупанты. Фото: скриншот из видео

Украинские десантники показали, как уничтожали российских оккупантов с помощью бронетранспортера Stryker 80. События происходили в Курской области.

Видео опубликовало управление коммуникаций командования Десантно-штурмовых войск ВСУ в Telegram в понедельник, 6 января.

Читайте также:

Ликвидация оккупантов на Курщине

На видео можно увидеть, как экипаж бронетранспортера Галицкой бригады гоняется по полю за захватчиками. Бойцы ликвидировали противника броней и колесами.

"Именно так решили действовать Галицкие десантники, когда после тяжелых боев у них закончился боекомплект, а противник был совсем рядом и представлял опасность. При этом, когда механик-водитель "искал" свою очередную цель, наводчик-оператор вылез из люка и вел огонь по россиянам из стрелкового оружия!" — говорится в сообщении.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский продемонстрировал работу украинских воинов на фронте. Он поделился кадрами, где дроны уничтожают технику и позиции оккупантов.

Ранее Министерство обороны презентовало FPV-дроны с оптоволоконным управлением. Они способны нести нагрузку весом до трех килограммов.