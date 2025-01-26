Вибухи в Росії 26 січня — Сили оборони вдарили по НПЗ

Вибухи та пожежа у Рязані. Фото: скриншот з відео

Українська розвідка разом з підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ у ніч проти 26 січня вдруге уразили Рязанський нафтопереробний завод. На місці було чутно сильні вибухи та почалася пожежа.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Читайте також:

Вибухи в Росії 26 січня

"Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України та Головного управління розвідки МО України повторно уразили об’єкти "Рязанської нафтопереробної компанії", яка задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ Росії. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1.

Окрім того, нещодавно, ракетні війська уразили передовий пункт управління (оперативна група Тихоокеанського флоту) у районі населеного пункту Корєнєво Курської області. Наразі результати та масштаби пошкоджень уточнюються.

"Бойова робота по пунктах управління ворога та важливих об’єктах, задіяних у забезпеченні армії російських агресорів, триватиме", — наголосили у Генштабі.

Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, 18 січня ССО атакували нафтобазу в Росії у Калузькій області. Цей об'єкт є ключовим логістичним центром, що забезпечує російські війська.

На кілька днів раніше ЗСУ вдарили по нафтобазі "Ліскінська" у Воронезькій області. Відомо про влучання кількох безпілотників.