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Сили оборони вдруге атакували НПЗ у Рязані РФ — відео

26 січня 2025 12:12
Карина Приходько - Редактор
Вибухи в Росії 26 січня — Сили оборони вдарили по НПЗ
Вибухи та пожежа у Рязані. Фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

Українська розвідка разом з підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ у ніч проти 26 січня вдруге уразили Рязанський нафтопереробний завод. На місці було чутно сильні вибухи та почалася пожежа.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ

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Вибухи в Росії 26 січня

"Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України та Головного управління розвідки МО України повторно уразили об’єкти "Рязанської нафтопереробної компанії", яка задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ Росії. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1.

Окрім того, нещодавно, ракетні війська уразили передовий пункт управління (оперативна група Тихоокеанського флоту) у районі населеного пункту Корєнєво Курської області. Наразі результати та масштаби пошкоджень уточнюються.

"Бойова робота по пунктах управління ворога та важливих об’єктах, задіяних у забезпеченні армії російських агресорів, триватиме", — наголосили у Генштабі. 

вибухи в Росії 26 січня
Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, 18 січня ССО атакували нафтобазу в Росії у Калузькій області. Цей об'єкт  є ключовим логістичним центром, що забезпечує російські війська. 

На кілька днів раніше ЗСУ вдарили по нафтобазі "Ліскінська" у Воронезькій області. Відомо про влучання кількох безпілотників. 

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