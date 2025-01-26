Взрывы в России 26 января — Силы обороны ударили по НПЗ

Взрывы и пожар в Рязани. Фото: скриншот из видео

Украинская разведка вместе с подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ в ночь на 26 января во второй раз поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод. На месте были слышны сильные взрывы и начался пожар.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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"Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки МО Украины повторно поразили объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании", которая задействована в обеспечении российской оккупационной армии. Зафиксированы взрывы и пожар в районе цели", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в четверку крупнейших НПЗ России. Предприятие, в частности, производит дизельное топливо и реактивное топливо ТС-1.

Кроме того, недавно ракетные войска поразили передовой пункт управления (оперативная группа Тихоокеанского флота) в районе населенного пункта Коренево Курской области. Сейчас результаты и масштабы повреждений уточняются.

"Боевая работа по пунктам управления врага и важных объектах, задействованных в обеспечении армии российских агрессоров, будет продолжаться", — отметили в Генштабе.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Напомним, 18 января ССО атаковали нефтебазу в России в Калужской области. Этот объект является ключевым логистическим центром, обеспечивающим российские войска.

Несколькими днями ранее ВСУ ударили по нефтебазе "Лискинская" в Воронежской области. Известно о попадании нескольких беспилотников.