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Силы обороны во второй раз атаковали НПЗ в Рязани РФ — видео

26 января 2025 12:12
Карина Приходько - Редактор
Взрывы в России 26 января — Силы обороны ударили по НПЗ
Взрывы и пожар в Рязани. Фото: скриншот из видео
Карина Приходько - Редактор

Украинская разведка вместе с подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ в ночь на 26 января во второй раз поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод. На месте были слышны сильные взрывы и начался пожар.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Взрывы в России 26 января

"Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки МО Украины повторно поразили объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании", которая задействована в обеспечении российской оккупационной армии. Зафиксированы взрывы и пожар в районе цели", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в четверку крупнейших НПЗ России. Предприятие, в частности, производит дизельное топливо и реактивное топливо ТС-1.

Кроме того, недавно ракетные войска поразили передовой пункт управления (оперативная группа Тихоокеанского флота) в районе населенного пункта Коренево Курской области. Сейчас результаты и масштабы повреждений уточняются.

"Боевая работа по пунктам управления врага и важных объектах, задействованных в обеспечении армии российских агрессоров, будет продолжаться", — отметили в Генштабе.

взрывы в России 26 января
Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Напомним, 18 января ССО атаковали нефтебазу в России в Калужской области. Этот объект является ключевым логистическим центром, обеспечивающим российские войска.

Несколькими днями ранее ВСУ ударили по нефтебазе "Лискинская" в Воронежской области. Известно о попадании нескольких беспилотников. 

НПЗ обстрелы Генштаб ВСУ дроны Россия

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