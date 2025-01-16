Сили оборони України знищили нафтобазу у Воронезькій області РФ

Пожежа на нафтобазі. Фото: росЗМІ

Сили спеціальних операцій Збройних сил України провели успішну атаку на російську нафтобазу "Ліскінська". Відомо про влучання кількох безпілотних літальних апаратів у об'єкт.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

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У ніч на 16 січня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України разом з іншими складовими Сил оборони завдали удару по нафтобазі "Ліскінська" у Воронезькій області Росії.

За попередньою інформацією, ураження цілі здійснено щонайменше трьома ударними безпілотниками.

Внаслідок атаки на об'єкті виникла масштабна пожежа. Відомо, що на нафтобазі зберігалося пальне, яке використовувалося для забезпечення логістичних потреб окупаційної армії Російської Федерації.

Інформація про точні наслідки ураження наразі уточнюється. Для ліквідації загоряння раніше довелося задіяти два пожежні потяги, а також додаткові сили із сусідніх регіонів.

Нагадаємо, нещодавно українські військові заявили про успішну атаку по аеродрому "Енгельс-2". Там виникла масштабна потужна пожежа на нафтобазі.