Силы обороны Украины уничтожили нефтебазу в Воронежской области РФ

ВСУ атаковали нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области — фото
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины провели успешную атаку на российскую нефтебазу "Лискинская". Известно о попадании нескольких беспилотных летательных аппаратов в объект.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.
В России дроны атаковали нефтебазу "Лискинская"
В ночь на 16 января 2025 года подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины вместе с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по нефтебазе "Лискинская" в Воронежской области России.
По предварительной информации, поражение цели осуществлено по меньшей мере тремя ударными беспилотниками.
По предварительной информации, поражение цели осуществлено по меньшей мере тремя ударными беспилотниками.
В результате атаки на объекте возник масштабный пожар. Известно, что на нефтебазе хранилось топливо, которое использовалось для обеспечения логистических нужд оккупационной армии Российской Федерации.
Информация о точных последствиях поражения пока уточняется.
Для ликвидации возгорания ранее пришлось задействовать два пожарных поезда, а также дополнительные силы из соседних регионов.
Напомним, недавно украинские военные заявили оуспешной атаке по аэродрому "Энгельс-2". Там возник масштабный мощный пожар на нефтебазе.
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