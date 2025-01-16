Силы обороны Украины уничтожили нефтебазу в Воронежской области РФ

Пожар на нефтебазе. Фото: росСМИ

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины провели успешную атаку на российскую нефтебазу "Лискинская". Известно о попадании нескольких беспилотных летательных аппаратов в объект.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

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В ночь на 16 января 2025 года подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины вместе с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по нефтебазе "Лискинская" в Воронежской области России.

По предварительной информации, поражение цели осуществлено по меньшей мере тремя ударными беспилотниками.

По предварительной информации, поражение цели осуществлено по меньшей мере тремя ударными беспилотниками.

В результате атаки на объекте возник масштабный пожар. Известно, что на нефтебазе хранилось топливо, которое использовалось для обеспечения логистических нужд оккупационной армии Российской Федерации.

Информация о точных последствиях поражения пока уточняется.

Для ликвидации возгорания ранее пришлось задействовать два пожарных поезда, а также дополнительные силы из соседних регионов.

Напомним, недавно украинские военные заявили оуспешной атаке по аэродрому "Энгельс-2". Там возник масштабный мощный пожар на нефтебазе.