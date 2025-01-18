ССО України вразили нафтобазу в Людиново у Калузькій області РФ

Пожежа на нафтобазі у Людиново. Фото: скриншот

У ніч на 18 січня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України спільно з іншими складовими Сил оборони завдали точкового удару по нафтобазі в Росії. Вона розташована в населеному пункті Людиново, що у Калузькій області.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

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У ССО зауважили, що цей об'єкт, який належить до АТ "Калуганефтепродукт", є ключовим логістичним центром, що забезпечує російські збройні сили, задіяні у війні проти України.

Розташування Людиновської нафтобази. Фото: скриншот

Унаслідок удару на території нафтобази сталася масштабна пожежа.

Військові додали, що цілеспрямоване ураження таких об'єктів створює значні труднощі в забезпеченні російських військових, порушуючи їхню логістику та знижуючи ефективність бойових дій. Наразі уточнюється інформація щодо подальших результатів операції.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ успішно атакували нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області РФ.

Також в Енгельсі кілька днів тривала пожежа на нафтобазі, яка спалахнула внаслідок атаки.