ССО України вразили нафтобазу в Людиново у Калузькій області РФ

ССО атакували нафтобазу в Росії у Калузькій області — відео
У ніч на 18 січня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України спільно з іншими складовими Сил оборони завдали точкового удару по нафтобазі в Росії. Вона розташована в населеному пункті Людиново, що у Калузькій області.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.
Вибух на нафтобазі в Людиново
У ССО зауважили, що цей об'єкт, який належить до АТ "Калуганефтепродукт", є ключовим логістичним центром, що забезпечує російські збройні сили, задіяні у війні проти України.
Унаслідок удару на території нафтобази сталася масштабна пожежа.
Військові додали, що цілеспрямоване ураження таких об'єктів створює значні труднощі в забезпеченні російських військових, порушуючи їхню логістику та знижуючи ефективність бойових дій. Наразі уточнюється інформація щодо подальших результатів операції.
Нагадаємо, нещодавно ЗСУ успішно атакували нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області РФ.
Також в Енгельсі кілька днів тривала пожежа на нафтобазі, яка спалахнула внаслідок атаки.
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