Склад з шахедами в Росії потрапив під удар — Генштаб ЗСУ

Сильний вибух. Фото: Defense Express

Українські оборонці вдарили по складу зберігання ударних російських безпілотників. Вибухи прогриміли в Орловській області РФ.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ в неділю, 26 січня.

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Як зазначили в Генштабі, українські військові уразили бетоновані споруди, де зберігались термобаричні бойові частини. Ними споряджають дрони.

"Є інформація про сильну вторинну детонацію. Результати та масштаби пошкоджень уточнюються, але попередньо відомо, що понад 200 "шахедів" вже не буде застосовано проти нашої країни", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Генштабу. Фото: скриншот

У Генштабі додали, що бойова робота по важливих об'єктах ворога триває. Українські оборонці знищують росіян та стратегічні об'єкти окупантів.

Нагадаємо, раніше СБУ спільно із ССО успішно вдарили по одному з найбільших нафтопереробних заводів ворога на території РФ.

У ніч проти 26 січня українські бійці вдруге уразили Рязанський нафтопереробний завод в Росії. На місці спалахнула сильна пожежа.