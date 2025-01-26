Склад с шахедами в России попал под удар — Генштаб ВСУ

В Генштабе заявили об ударе по складу с "шахедами" в России
Украинские защитники ударили по складу хранения ударных российских беспилотников. Взрывы прогремели в Орловской области РФ.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в воскресенье, 26 января.
Удар по складу в России
Как отметили в Генштабе, украинские военные поразили бетонированные сооружения, где хранились термобарические боевые части. Ими снаряжают дроны.
"Есть информация о сильной вторичной детонации. Результаты и масштабы повреждений уточняются, но предварительно известно, что более 200 "шахедов" уже не будут применены против нашей страны", — говорится в сообщении.
В Генштабе добавили, что боевая работа по важным объектам врага продолжается. Украинские защитники уничтожают россиян и стратегические объекты оккупантов.
Напомним, ранее СБУ совместно с ССО успешно ударили по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов врага на территории РФ.
В ночь на 26 января украинские бойцы вдруг поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод в России. На месте вспыхнул сильный пожар.
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