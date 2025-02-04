ВСУ атаковали пункт управления россиян на Курщине, - Генштаб

Истребители Воздушных сил. Иллюстративное фото: УНИАН

Воздушные силы Вооруженных сил Украины в понедельник, 3 февраля, нанесли высокоточный удар по пункту управления одного из российских подразделений. Это произошло в районе населенного пункта Новоивановка Курской области.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Telegram во вторник, 4 февраля.

Читайте также:

Удар по ВС РФ в Новоивановке

Так, пункт управления находился на территории заброшенного здания в Новоивановке, россияне использовали его для координации наступательных действий против ВСУ на Курском направлении.

"В результате проведенной операции объект получил значительные повреждения, что привело к существенным потерям среди личного состава противника", — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что благодаря тщательно спланированным действиям удалось минимизировать риски для гражданского населения. Там уточнили, что целью ВСУ является уничтожение всех ключевых пунктов управления и других военных объектов врага до полного прекращения агрессии России.

Скриншот поста Генштаба

Напомним, ВСУ ударили по складу хранения ударных беспилотников "шахед" в Орловской области РФ.

Также ГУР совместно с Силами беспилотных систем во второй раз атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод.