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Воздушные силы ударили по пункту управления россиян на Курщине

4 февраля 2025 18:35
Евгения Брюховецкая - редактор
ВСУ атаковали пункт управления россиян на Курщине, - Генштаб
Истребители Воздушных сил. Иллюстративное фото: УНИАН
Евгения Брюховецкая - редактор

Воздушные силы Вооруженных сил Украины в понедельник, 3 февраля, нанесли высокоточный удар по пункту управления одного из российских подразделений. Это произошло в районе населенного пункта Новоивановка Курской области.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Telegram во вторник, 4 февраля.

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Так, пункт управления находился на территории заброшенного здания в Новоивановке, россияне использовали его для координации наступательных действий против ВСУ на Курском направлении.

"В результате проведенной операции объект получил значительные повреждения, что привело к существенным потерям среди личного состава противника", — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что благодаря тщательно спланированным действиям удалось минимизировать риски для гражданского населения. Там уточнили, что целью ВСУ является уничтожение всех ключевых пунктов управления и других военных объектов врага до полного прекращения агрессии России.

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Скриншот поста Генштаба

Напомним, ВСУ ударили по складу хранения ударных беспилотников "шахед" в Орловской области РФ.

Также ГУР совместно с Силами беспилотных систем во второй раз атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

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