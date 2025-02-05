Ситуація у Курській області — ЗСУ взяли у полон два десятка росіян і показали відео

Полонені росіяни. Фото: скриншот

Збройні Сили України (ЗСУ) вчергове поповнили обмінний фонд. У Курській області бійцям вдалося взяти у полон два десятка російських військових.

Про це повідомили у пресслужбі Командування Десантно-штурмових військ (ДШВ) у середу, 5 лютого.

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Поповнення обмінного фонду

У ДШВ зазначили, що спільно з іншими підрозділами взяли в полон 21 військовослужбовця армії РФ у Курській області. Полонені отримали своєчасну медичну допомогу.

"Вони обрали вірний шлях, здавшись в полон Збройним Силам України. Замість того, щоб брати участь в безглуздих м’ясних штурмах без належної підготовки та підтримки. Закликаємо всіх військовослужбовців армії РФ — не реалізовуйте фантазії вашого диктатора, здавайтеся в полон", — йдеться у повідомленні.

Серед захоплених у полон окупантів є військові з різних регіонів Росії, у тому числі й з Бурятії.

Повідомлення ДШВ у Facebook

Раніше у Харківській області єгері-десантники взяли у полон шість російських загарбників.

Також ми писали, що на Торецькому напрямку бійці полку "Азов" взяли в полон ескімоса, який воював на боці РФ.