На Вовчанському напрямку бійці ЗСУ полонили шістьох загарбників

Військові РФ у полоні. Фото: командування ДШВ ЗСУ

На Вовчанському напрямку єгері-десантники з 71-ї бригади протягом трьох годин вели бій проти ворога, який здійснював штурмові дії. Внаслідок злагодженої роботи захисників у полон було взято шість російських загарбників.

Про це повідомило командування десантно-штурмових військ ЗСУ у суботу, 18 січня.

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Повідомляється, що окупанти намагалися прорватися на бронетехніці, проте один із єгерів-десантників підбив ворожий бронетранспортер із гранатомета.

Росіяни, яким пощастило вціліти, вискочили зі знищеної техніки та почали штурмувати будівлю, в якій воїни 71-ї бригади тримали оборону.

"Єгері викликали підмогу і прийняли бій, який тривав близько трьох годин. При підтримці бійців штурмової групи дружнього підрозділу десантники зачистили будівлю і захопили в полон 6 російських окупантів", — говориться у повідомленні.

Раніше десантники розкрили цікаві подробиці захоплення у полон військових з Північної Кореї. Це сталося під час бойових дій на території Курської області РФ.

Нагадаємо, двоє українських військових змогли взяти у полон 14 росіян. Це сталося під час штурму на одному з напрямків фронту, де працює 79-та ОДШБр.