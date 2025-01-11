Військовий з КНДР потрапив у полон — Десантні війська показали відео

Поранений солдат КНДР. Фото: Володимир Зеленський

Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади (ДШВ) ЗСУ під час бойових дій на території Курської області Росії взяли в полон військовослужбовця Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР). Бійці надали пораненому першочергову медичну допомогу.

Про це повідомили у пресслужбі командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України у суботу, 11 січня.

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У командуванні розповідають, що північнокорейський солдат потрапив у полон під час свого першого бойового завдання, коли штурмував позиції українських десантників. На озброєнні полоненого була зброя та спорядження російського виробництва.

"Він потрапив у полон вже під час першого бойового завдання, зокрема, введення штурмових дій позицій підрозділів Поліської бригади ДШВ. На озброєнні у полоненого було спорядження і зброя російського виробництва", — йдеться у повідомленні.

Десантники додають, що пораненому військовослужбовцю Північної Кореї була своєчасно надана перша медична допомога.

Повідомлення командування ДШВ у Facebook

Раніше Президент України Володимир Зеленський розповів, що українські військові взяли в полон двох солдатів Північної Кореї у Курській області, їх доставили у Київ. Згодом у ССО показали відео взяття в полон солдата КНДР.