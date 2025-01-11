Зеленський показав полонених солдатів КНДР з Курської області

ЗСУ взяли в полон двох солдатів КНДР — деталі від Зеленського
Президент Володимир Зеленський розповів, що українські військові взяли в полон двох солдатів Північної Кореї. Це сталося у Курській області.
Про це український лідер у Telegram у суботу, 11 січня.
ЗСУ взяли в полон солдатів Північної Кореї
Українські бійці взяли в полон двох поранених солдатів КНДР, які вижили. Їх доставили в Київ. Наразі окупанти спілкуються зі слідчими Служби безпеки України.
"Це завдання було непросте: зазвичай росіяни й інші військові з Північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі ще однієї держави — Північної Кореї — у війні проти України", — зазначив Зеленський.
Глава держави подякував військовим тактичної групи № 84 Сил спеціальних операцій ЗСУ та воїнам-десантникам.
За словами Зеленського, як і всім полоненим, цим двом солдатам з Північної Кореї надається необхідна медична допомога.
Український лідер доручив СБУ забезпечити журналістам доступ до цих полонених.
Нагадаємо, бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ ліквідували групу солдатів із Північної Кореї в Курській області.
Також КНДР направила до Росії 12 тисяч військових для участі у війні проти України. З них уже близько 3 800 осіб зазнали поранень або були ліквідовані.
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