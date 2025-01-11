Зеленский показал пленных солдат КНДР из Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные взяли в плен двух солдат Северной Кореи. Это произошло в Курской области.

Об этом украинский лидер в Telegram в субботу, 11 января.

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Украинские бойцы взяли в плен двух раненых солдат КНДР, которые выжили. Их доставили в Киев. Сейчас оккупанты общаются со следователями Службы безопасности Украины.

Плененный солдат из КНДР. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Эта задача была непростой: обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия еще одного государства — Северной Кореи — в войне против Украины", — отметил Зеленский.

Плененный солдат из КНДР. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Глава государства поблагодарил военных тактической группы № 84 Сил специальных операций ВСУ и воинов-десантников.

По словам Зеленского, как и всем пленным, этим двум солдатам из Северной Кореи оказывается необходимая медицинская помощь.

Украинский лидер поручил СБУ обеспечить журналистам доступ к этим пленным.

Напомним, бойцы Сил специальных операций ВСУ ликвидировали группу солдат из Северной Кореи в Курской области.

Также КНДР направила в Россию 12 тысяч военных для участия в войне против Украины. Из них уже около 3 800 человек получили ранения или были ликвидированы.