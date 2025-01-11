Зеленский показал пленных солдат КНДР из Курской области

ВСУ взяли в плен двух солдат КНДР — детали от Зеленского
Президент Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные взяли в плен двух солдат Северной Кореи. Это произошло в Курской области.
Об этом украинский лидер в Telegram в субботу, 11 января.
ВСУ взяли в плен солдат Северной Кореи
Украинские бойцы взяли в плен двух раненых солдат КНДР, которые выжили. Их доставили в Киев. Сейчас оккупанты общаются со следователями Службы безопасности Украины.
"Эта задача была непростой: обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия еще одного государства — Северной Кореи — в войне против Украины", — отметил Зеленский.
Глава государства поблагодарил военных тактической группы № 84 Сил специальных операций ВСУ и воинов-десантников.
По словам Зеленского, как и всем пленным, этим двум солдатам из Северной Кореи оказывается необходимая медицинская помощь.
Украинский лидер поручил СБУ обеспечить журналистам доступ к этим пленным.
Напомним, бойцы Сил специальных операций ВСУ ликвидировали группу солдат из Северной Кореи в Курской области.
Также КНДР направила в Россию 12 тысяч военных для участия в войне против Украины. Из них уже около 3 800 человек получили ранения или были ликвидированы.
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