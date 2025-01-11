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У ССО показали відео взяття в полон солдата КНДР на Курщині

11 січня 2025 15:35
Євгенія Брюховецька - редактор
Бійці ССО взяли в полон солдата КНДР на Курщині — відео
Евакуація полоненого з поля бою. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Українські захисники Сил спеціальних операцій ЗСУ взяли в полон одного військового КНДР у Курській області. Йому надали першу домедичну допомогу.

Відео показала пресслужба ССО у Facebook у суботу, 11 січня.

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"Оператори тактичної групи №84 Сил спеціальних операцій ЗС України взяли в полон військового з Північної Кореї під час спеціальних дій у Курській області Росії", — йдеться у повідомленні.

У ССО розповіли, що після евакуації з поля бою оператори надали північнокорейському полоненому першу домедичну допомогу.

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Скриншот допису ССО

Раніше Президент України Володимир Зеленський розповів, що українські військові взяли в полон двох солдатів Північної Кореї у Курській області, їх доставили у Київ.

Також бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ ліквідували групу солдатів із Північної Кореї в Курській області. 

КНДР полонені ССО війна в Україні фронт Курська область

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