Бійці ССО взяли в полон солдата КНДР на Курщині — відео

Евакуація полоненого з поля бою. Фото: скриншот з відео

Українські захисники Сил спеціальних операцій ЗСУ взяли в полон одного військового КНДР у Курській області. Йому надали першу домедичну допомогу.

Відео показала пресслужба ССО у Facebook у суботу, 11 січня.

Читайте також:

Полонений військовий КНДР

"Оператори тактичної групи №84 Сил спеціальних операцій ЗС України взяли в полон військового з Північної Кореї під час спеціальних дій у Курській області Росії", — йдеться у повідомленні.

У ССО розповіли, що після евакуації з поля бою оператори надали північнокорейському полоненому першу домедичну допомогу.

Скриншот допису ССО

Раніше Президент України Володимир Зеленський розповів, що українські військові взяли в полон двох солдатів Північної Кореї у Курській області, їх доставили у Київ.

Також бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ ліквідували групу солдатів із Північної Кореї в Курській області.