Бойцы ССО взяли в плен солдата КНДР на Курщине - видео

В ССО показали видео взятия в плен солдата КНДР на Курщине
Украинские защитники Сил специальных операций ВСУ взяли в плен одного военного КНДР в Курской области. Ему оказали первую домедицинскую помощь.
Видео показала пресс-служба ССО в Facebook в субботу, 11 января.
Плененный военный КНДР
"Операторы тактической группы №84 Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в Курской области России", — говорится в сообщении.
В ССО рассказали, что после эвакуации с поля боя операторы оказали северокорейскому пленному первую домедицинскую помощь.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные взяли в плен двух солдат Северной Кореи в Курской области, их доставили в Киев.
Також бойцы Сил специальных операций ВСУ ликвидировали группу солдат из Северной Кореи в Курской области.
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