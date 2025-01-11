Бойцы ССО взяли в плен солдата КНДР на Курщине - видео

Эвакуация пленного с поля боя. Фото: скриншот из видео

Украинские защитники Сил специальных операций ВСУ взяли в плен одного военного КНДР в Курской области. Ему оказали первую домедицинскую помощь.

Видео показала пресс-служба ССО в Facebook в субботу, 11 января.

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"Операторы тактической группы №84 Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в Курской области России", — говорится в сообщении.

В ССО рассказали, что после эвакуации с поля боя операторы оказали северокорейскому пленному первую домедицинскую помощь.

Скриншот поста ССО

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные взяли в плен двух солдат Северной Кореи в Курской области, их доставили в Киев.

Також бойцы Сил специальных операций ВСУ ликвидировали группу солдат из Северной Кореи в Курской области.