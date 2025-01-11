Военный из КНДР попал в плен — Десантные войска показали видео

Раненый солдат КНДР. Фото: Владимир Зеленский

Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ДШВ) ВСУ во время боевых действий на территории Курской области России взяли в плен военнослужащего Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Бойцы оказали раненому первоочередную медицинскую помощь.

Об этом сообщили в пресс-службе командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в субботу, 11 января.

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В командовании рассказывают, что северокорейский солдат попал в плен во время своего первого боевого задания, когда штурмовал позиции украинских десантников. На вооружении пленного было оружие и снаряжение российского производства.

"Он попал в плен уже во время первого боевого задания, в частности введении штурмовых действий позиций подразделений Полесской бригады ДШВ. На вооружении у пленного было снаряжение и оружие российского производства", — говорится в сообщении.

Десантники добавляют, что раненому военнослужащему Северной Кореи была своевременно оказана первая медицинская помощь.

Сообщение командования ДШВ в Facebook

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные взяли в плен двух солдат Северной Кореи в Курской области, их доставили в Киев. Впоследствии в ССО показали видео взятия в плен солдата КНДР.