Двоє українських бійців взяли в полон 14 росіян — відео

Українські військові. Фото ілюстративне: Генеральний штаб ЗСУ

Двоє українських військових змогли взяти у полон 14 росіян. Це сталося під час штурму на одному з напрямків фронту, де працює 79 ОДШБр.

Про це повідомила 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада в Telegram у суботу, 4 січня.

Читайте також:

Вдала штурмова операція українських бійців

Як зазначили на сторінці бригади, штурмова група 79 ОДШБр підійшла впритул до однієї з російських позицій. Пілоти дронів перед тим вдало відпрацювали по противнику. Після цього окупанти забились в тісний бліндаж.

Двоє штурмовиків 79-ки вдалося раптово закинути гранати просто до входу у ворожий бліндаж. 14 переляканих окупантів кинули зброю та здались.

Нагадаємо, у Харківській області українські прикордонники провели успішну бойову операцію. Внаслідок чого російські військові зазнали втрат у техніці.

Російські окупанти продовжують просуватись на фронті. За інформацією BILD, вже за кілька тижнів війна може перекинутися на Дніпропетровську область.