За кілька тижнів війна може перекинутися на Дніпропетровську область, — BILD

До кордону з Дніпропетровщиною росіянам лишилось 7 км, — BILD
Армія Росії продовжує просуватись на фронті. Вже за кілька тижнів війна може перекинутися на Дніпропетровську область.
Про це пише BILD.
Росіяни наближаються до Дніпропетровщини
Видання наголошує, що лише з початку року російська армія захопила вісім сіл на південь від стратегічно важливого міста Покровськ Донецької області, і, схоже, її просування вже не зупинити.
Аналітики BILD зазначають, що замість того, щоб атакувати місто в лоб, російські підрозділи обходять його з півдня.
"Російські військові майже не зустрічають спротиву на землі, але часто піддаються атакам українських безпілотників. Через нестачу солдатів ЗСУ можуть лише уповільнити просування противника, але не зупинити його", — йдеться у матеріалі.
Експерти застерігають, що вже за кілька тижнів війна може перекинутися на Дніпропетровську область — до неї російським військам залишилося 7 км.
"У цьому регіоні боїв ще не було. В області, крім мільйонів жителів, проживають сотні тисяч біженців із зон бойових дій на сході та півдні України", — пишуть німецькі медіа.
Раніше військовий Збройних сил України Кирило Сазонов заявив, що наразі немає ризиків прориву російських окупантів у Дніпропетровську області. За його словами, мета загарбників — Донецька область та Запоріжжя.
А керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що окупантам буде складно захопити Дніпро.
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