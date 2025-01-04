За кілька тижнів війна може перекинутися на Дніпропетровську область, — BILD

Російський окупант. Фото: росЗМІ

Армія Росії продовжує просуватись на фронті. Вже за кілька тижнів війна може перекинутися на Дніпропетровську область.

Про це пише BILD.

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Видання наголошує, що лише з початку року російська армія захопила вісім сіл на південь від стратегічно важливого міста Покровськ Донецької області, і, схоже, її просування вже не зупинити.

Наступ російської армії на Покровськ. Фото: скриншот

Аналітики BILD зазначають, що замість того, щоб атакувати місто в лоб, російські підрозділи обходять його з півдня.

"Російські військові майже не зустрічають спротиву на землі, але часто піддаються атакам українських безпілотників. Через нестачу солдатів ЗСУ можуть лише уповільнити просування противника, але не зупинити його", — йдеться у матеріалі.

Війна може перекинутися на Дніпропетровську область. Фото: скриншот

Експерти застерігають, що вже за кілька тижнів війна може перекинутися на Дніпропетровську область — до неї російським військам залишилося 7 км.

"У цьому регіоні боїв ще не було. В області, крім мільйонів жителів, проживають сотні тисяч біженців із зон бойових дій на сході та півдні України", — пишуть німецькі медіа.

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Раніше військовий Збройних сил України Кирило Сазонов заявив, що наразі немає ризиків прориву російських окупантів у Дніпропетровську області. За його словами, мета загарбників — Донецька область та Запоріжжя.

А керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що окупантам буде складно захопити Дніпро.