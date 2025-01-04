Через несколько недель война может перекинуться на Днепропетровскую область, - BILD

Российский оккупант. Фото: росСМИ

Армия России продолжает продвигаться на фронте. Уже через несколько недель война может перекинуться на Днепропетровскую область.

Об этом пишет BILD.

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Издание отмечает, что только с начала года российская армия захватила восемь сел к югу от стратегически важного города Покровск Донецкой области, и, похоже, ее продвижение уже не остановить.

Наступление российской армии на Покровск. Фото: скриншот

Аналитики BILD отмечают, что вместо того, чтобы атаковать город в лоб, российские подразделения обходят его с юга.

"Российские военные почти не встречают сопротивления на земле, но часто подвергаются атакам украинских беспилотников. Из-за недостатка солдат ВСУ могут лишь замедлить продвижение противника, но не остановить его", — говорится в материале.

Война может перекинуться на Днепропетровскую область. Фото: скриншот

Эксперты предостерегают, что уже через несколько недель война может перекинуться на Днепропетровскую область — до нее российским войскам осталось 7 км.

"В этом регионе боев еще не было. В области, кроме миллионов жителей, проживают сотни тысяч беженцев из зон боевых действий на востоке и юге Украины", — пишут немецкие медиа.

Сообщение BILD в Telegram

Ранее военный Вооруженных сил Украины Кирилл Сазонов заявил, что в настоящее время нет рисков прорыва российских оккупантов в Днепропетровскую области. По его словам, цель захватчиков — Донецкая область и Запорожье.

А руководитель фонда "Повернись живим" Тарас Чмут заявил, что оккупантам будет сложно захватить Днепр.