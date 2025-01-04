Двое украинских бойцов взяли в плен 14 россиян — видео

Украинские военные. Фото иллюстративное: Генеральный штаб ВСУ

Двое украинских военных смогли взять в плен 14 россиян. Это произошло во время штурма на одном из направлений фронта, где работает 79 ОДШБр.

Об этом сообщила 79 отдельная десантно-штурмовая Таврийская бригада в Telegram в субботу, 4 января.

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Удачная штурмовая операция украинских бойцов

Как отметили на странице бригады, штурмовая группа 79 ОДШБр подошла вплотную к одной из российских позиций. Пилоты дронов перед тем удачно отработали по противнику. После этого оккупанты забились в тесный блиндаж.

Двое штурмовиков 79-ки удалось внезапно забросить гранаты прямо ко входу во вражеский блиндаж. 14 испуганных оккупантов бросили оружие и сдались.

Напомним, в Харьковской области украинские пограничники провели успешную боевую операцию. В результате чего российские военные понесли потери в технике.

Российские оккупанты продолжают продвигаться на фронте. По информации BILD, уже через несколько недель война может перекинуться на Днепропетровскую область.