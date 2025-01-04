Знищення техніки росіян — у Харківській області прикордонники завдали непоправних втрат окупантам

Під Харковом військові перетворили життя росіян на пекло — відео
У Харківській області українські прикордонники провели успішну бойову операцію. Внаслідок чого російські військові зазнали втрат у техніці.
Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України (ДПСУ) в суботу, 4 січня.
Удар по позиціях окупантів
У ДПСУ розповідають, що внаслідок ретельно спланованої атаки було знищено три автомобілі, три укриття та один засіб зв’язку противника.
"Прикордонники виявили та уразили 3 автомобілі, 3 укриття та 1 засіб зв’язку ворога на Харківщині", — йдеться у повідомленні.
Раніше прикордонники бригади "Гарт" показали ефектне знищення російських окупантів та їхньої техніки на Вовчанському напрямку. Ударів завдавали за допомогою дрону "Скорпіон".
Крім того, прикордонники зірвали спробу штурму з боку ворога на Сіверському напрямку, ліквідувавши вісьмох окупантів та знищивши російські мотоцикли.
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