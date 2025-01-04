Знищення техніки росіян — у Харківській області прикордонники завдали непоправних втрат окупантам

Прикордонники знищили російську автівку. Фото: скриншот

У Харківській області українські прикордонники провели успішну бойову операцію. Внаслідок чого російські військові зазнали втрат у техніці.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України (ДПСУ) в суботу, 4 січня.

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У ДПСУ розповідають, що внаслідок ретельно спланованої атаки було знищено три автомобілі, три укриття та один засіб зв’язку противника.

"Прикордонники виявили та уразили 3 автомобілі, 3 укриття та 1 засіб зв’язку ворога на Харківщині", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення прикордонників в соцмережі Х

Раніше прикордонники бригади "Гарт" показали ефектне знищення російських окупантів та їхньої техніки на Вовчанському напрямку. Ударів завдавали за допомогою дрону "Скорпіон".

Крім того, прикордонники зірвали спробу штурму з боку ворога на Сіверському напрямку, ліквідувавши вісьмох окупантів та знищивши російські мотоцикли.