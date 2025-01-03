Знищення техніки окупантів на фронті — під Краматорськом бійці застосували РУБпАК "Фенікс"

Знищення окупантів. Фото: скриншот

На Краматорському напрямку прикордонники роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) "Фенікс" з бригади "Помста" успішно знищили ворожу техніку та об’єкти забезпечення. Також окупанти зазнали значних втрат.

Про це повідомили у пресслужбі бригади Луганського прикордонного загону у п'ятницю, 3 січня.

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Прикордонники розповідають, що за останні дні їм вдалося вивести з ладу п'ять одиниць автотранспорту, два міномети, два пункти управління безпілотниками, три склади з боєприпасами, склад пально-мастильних матеріалів і три генератори.

"Декілька днів на Краматорському напрямку були особливо гарячими для окупантів", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення прикордонників у Facebook

Раніше прикордонники бригади "Гарт" показали ефектне знищення російських окупантів та їхньої техніки на Вовчанському напрямку. Ударів завдавали за допомогою дрону "Скорпіон".

Крім того, прикордонники зірвали спробу штурму з боку ворога на Сіверському напрямку, ліквідувавши вісьмох окупантів та знищивши російські мотоцикли.