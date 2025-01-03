Уничтожение техники оккупантов на фронте — под Краматорском бойцы применили РУБпАК "Феникс"

Уничтожение оккупантов. Фото: скриншот

На Краматорском направлении пограничники роты ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "Феникс" из бригады "Помста" успешно уничтожили вражескую технику и объекты обеспечения. Также оккупанты понесли значительные потери.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады Луганского пограничного отряда в п'ятницу, 3 января.

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Пограничники рассказывают, что за последние дни им удалось вывести из строя пять единиц автотранспорта, два миномета, два пункта управления беспилотниками, три склада с боеприпасами, склад горюче-смазочных материалов и три генератора.

"Несколько дней на Краматорском направлении были особенно горячими для оккупантов", — говорится в сообщении.

Сообщение пограничников в Facebook

Ранее пограничники бригады "Гарт" показали эффектное уничтожение российских оккупантов и их техники на Волчанском направлении. Удары наносили с помощью дрона "Скорпион".

Кроме того, пограничники сорвали попытку штурма со стороны врага на Северском направлении, ликвидировав восемь оккупантов и уничтожив российские мотоциклы.