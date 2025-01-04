Уничтожение техники россиян — в Харьковской области пограничники нанесли непоправимые потери оккупантам

Под Харьковом военные превратили жизнь россиян в ад — видео
В Харьковской области украинские пограничники провели успешную боевую операцию. В результате российские военные понесли потери в технике.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в субботу, 4 января.
Удар по позициям оккупантов
В ГПСУ рассказывают, что в результате тщательно спланированной атаки было уничтожено три автомобиля, три укрытия и одно средство связи противника.
"Пограничники обнаружили и поразили 3 автомобиля, 3 укрытия и 1 средство связи врага на Харьковщине", — говорится в сообщении.
Ранее пограничники бригады "Гарт" показали эффектное уничтожение российских оккупантов и их техники на Волчанском направлении. Удары наносили с помощью дрона "Скорпион".
Кроме того, пограничники сорвали попытку штурма со стороны врага на Северском направлении, ликвидировав восемь оккупантов и уничтожив российские мотоциклы.
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