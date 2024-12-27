Україна вперше захопила північнокорейського солдата в Курській області

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Розвідка Південної Кореї підтвердило взяття в полон Україною свого солдата в Курській області. Це стало першим випадком.

Про це повідомляє Yonhap News Agency у п'ятницю, 27 грудня.

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"Завдяки обміну інформацією в режимі реального часу з розвідувальною організацією дружньої країни, підтвердили захоплення пораненого північнокорейського солдата і плануємо ретельно вивчити подальший розвиток подій", — йдеться в повідомленні Національної розвідувальної служби.

Підтвердження з'явилося після того, як український військовий портал 26 грудня повідомив, що під час операцій у Курській області бійці ЗСУ захопили солдата.

Взяття в полон солдата КНДР. Фото: Yonhap

Якщо це офіційно підтвердиться, це буде перший випадок, коли Україна захопила в полон північнокорейського солдата, який брав участь у бойових діях.

За словами офіційних осіб КНДР, близько 11 000 північнокорейських військовослужбовців були відправлені до Росії.

Нагадаємо, війська Північної Кореї зазнають значних втрат у Курській області, де Росія використовує їх для бойових дій проти України.

Раніше Сили оборони знайшли нотатник у ліквідованого північнокорейського спецпризначенця в Курській області. У ньому була інструкція з "полювання" на українські дрони.