Украина впервые захватила северокорейского солдата в Курской области

ВСУ захватили в плен солдата КНДР — разведка Южной Кореи
Разведка Южной Кореи подтвердила взятие в плен Украиной солдата КНДР в Курской области. Это стало первым случаем.
Об этом сообщает Yonhap News Agency в п'пятницу, 27 декабря.
Солдата КНДР взяли в плен
"Благодаря обмену информацией в режиме реального времени с разведывательной организацией дружественной страны, подтвердили захват раненого северокорейского солдата и планируем тщательно изучить дальнейшее развитие событий", — говорится в сообщении Национальной разведывательной службы.
Подтверждение появилось после того, как украинский военный портал 26 декабря сообщил, что во время операций в Курской области бойцы ВСУ захватили солдата.
Если это официально подтвердится, это будет первый случай, когда Украина захватила в плен северокорейского солдата, который участвовал в боевых действиях.
По словам официальных лиц Южной Кореи, около 11 000 северокорейских военнослужащих были отправлены в Россию.
Напомним, войска Северной Кореи несут значительные потери в Курской области, где Россия использует их для боевых действий против Украины.
Ранее Силы обороны нашли блокнот у ликвидированного северокорейского спецназовца в Курской области. В нем была инструкция по "охоте" на украинские дроны.
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