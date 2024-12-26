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Війська КНДР зазнають значних втрат на Курщині — деталі від ГУР

26 грудня 2024 14:55
Аркадій Пастула - Редактор
Втрати військ Північної Кореї у Курській області — у ГУР повідомили деталі
Солдат КНДР у Курській області. Фото: росЗМІ
Аркадій Пастула - Редактор

Війська Північної Кореї у Курській області зазнають значних втрат. Росіяни використовують їх для бойових дій проти України.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у Telegram у четвер, 26 грудня.

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Втрати КНДР у Курській області

Підрозділи БпЛА Росії забезпечують підтримку та супровід штурмових груп північнокорейських військ у Курській області.

Відомо, що зранку 20 грудня штурмовики Північної Кореї на одній із ділянок зазнали санітарних втрат у кількості щонайменше п'ять солдатів. Однак російські окупанти наказали продовжувати утримання позиції.

Крім того, підтверджено ураження мінометного розрахунку підрозділу армії КНДР. 

У ГУР зазначають, що північнокорейським підрозділам не вистачає питної води. Внаслідок активних бойових дій ускладнена логістика.

"20 грудня 2024 року внаслідок завданого Силами безпеки та оборони України вогневого ураження по скупченню противника в районі населеного пункту Новоіванівка Курської області північнокорейські війська зазнали значних втрат вбитими та пораненими", — йдеться у повідомленні.

А 21 грудня окупанти продовжили активно забезпечувати підрозділи армії КНДР боєприпасами та продовольством, щоб відновити втрати на позиціях і підтримати штурмові операції.

У ГУР повідомили, що 22 грудня внаслідок успішного удару Сил безпеки і оборони України, ймовірно, по одному з ключових вузлів зв’язку солдат КНДР зафіксовано різке зниження радіообміну.

"24 грудня 2024 року залучені до ведення війни проти України північнокорейські підрозділи вели бойові дії, зокрема в районі Дар’їно-Новоіванівка Курської області вели вогонь з міномета/АГС із коригуванням за допомогою БпЛА. Ворожі розрахунки змінюють позиції та перебувають від лінії бойового зіткнення на відстані близько одного кілометра", — йдеться у повідомленні.

Крім того, солдати Північної Кореї розгорнули щонайменше п'ять додаткових спостережних постів з умовними назвами "Межа 1-5". Їхня мета — ефективніша розвідка.

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Допис ГУР. Фото: скриншот
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Допис ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сили оборони виявили нотатник у ліквідованого північнокорейського спецпризначенця в Курській області, у якому була інструкція з "полювання" на українські дрони.

Також у ніч проти 25 грудня ЗСУ завдали удару по позиціях окупантів у Курській області, зокрема по військових 810-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ.

війна КНДР окупанти ГУР Росія Курська область

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