Солдат КНДР в Курской области. Фото: росСМИ

Войска Северной Кореи в Курской области несут значительные потери. Россияне используют их для боевых действий против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Telegram в четверг, 26 декабря.

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Потери КНДР в Курской области

Подразделения БпЛА России обеспечивают поддержку и сопровождение штурмовых групп северокорейских войск в Курской области.

Известно, что утром 20 декабря штурмовики Северной Кореи на одном из участков понесли санитарные потери в количестве не менее пяти солдат. Однако российские оккупанты приказали продолжать удержание позиции.

Кроме того, подтверждено поражение минометного расчета подразделения армии КНДР.

В ГУР отмечают, что северокорейским подразделениям не хватает питьевой воды. Вследствие активных боевых действий затруднена логистика.

"20 декабря 2024 года в результате нанесенного Силами безопасности и обороны Украины огневого поражения по скоплению противника в районе населенного пункта Новоивановка Курской области северокорейские войска понесли значительные потери убитыми и ранеными", — говорится в сообщении.

А 21 декабря оккупанты продолжили активно обеспечивать подразделения армии КНДР боеприпасами и продовольствием, чтобы восстановить потери на позициях и поддержать штурмовые операции.

В ГУР сообщили, что 22 года в результате успешного удара Сил безопасности и обороны Украины, вероятно, по одному из ключевых узлов связи солдат КНДР зафиксировано резкое снижение радиообмена.

"24 декабря 2024 года привлеченные к ведению войны против Украины северокорейские подразделения вели боевые действия, в частности в районе Дарьино-Новоивановка Курской области вели огонь из миномета/АГС с корректировкой с помощью БпЛА. Вражеские расчеты меняют позиции и находятся от линии боевого соприкосновения на расстоянии около одного километра", — говорится в сообщении.

Кроме того, солдаты Северной Кореи развернули по меньшей мере пять дополнительных наблюдательных постов с условными названиями "Граница 1-5". Их цель — более эффективная разведка.

Пост ГУР. Фото: скриншот

Пост ГУР. Фото: скриншот

Напомним, Силы обороны обнаружили блокнот у ликвидированного северокорейского спецназовца в Курской области, в котором была инструкция по "охоте" на украинские дроны.

Также в ночь на 25 декабря ВСУ нанесли удар по позициям оккупантов в Курской области, в частности по военным 810-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ.