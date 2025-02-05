Ситуация в Курской области — ВСУ взяли в плен два десятка россиян и показали видео

Пленные россияне. Фото: скриншот

Вооруженные Силы Украины (ВСУ) в очередной раз пополнили обменный фонд. В Курской области бойцам удалось взять в плен два десятка российских военных.

Об этом сообщили в пресс-службе Командования Десантно-штурмовых войск (ДШВ) в среду, 5 февраля.

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Пополнение обменного фонда

В ДШВ отметили, что совместно с другими подразделениями взяли в плен 21 военнослужащего армии РФ в Курской области. Пленные получили своевременную медицинскую помощь.

"Они выбрали верный путь, сдавшись в плен Вооруженным Силам Украины. Вместо того, чтобы участвовать в бессмысленных мясных штурмах без надлежащей подготовки и поддержки. Призываем всех военнослужащих армии РФ — не реализовывайте фантазии вашего диктатора, сдавайтесь в плен", — говорится в сообщении.

Среди захваченных в плен оккупантов есть военные из разных регионов России, в том числе и из Бурятии.

Сообщение ДШВ в Facebook

Ранее в Харьковской области егеря-десантники взяли в плен шесть российских захватчиков.

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