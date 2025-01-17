"Азовці" взяли в полон ескімоса, який воював проти України

Ескімос, якого взяли в полон бійці "Азова". Скриншот відео "Азов"

Бійці 12-ї бригад спецпризначення "Азов" узяли в полон ескімоса, який воював на боці РФ. Це сталося на Торецькому напрямку.

Відео з допитом полоненого опублікували в YouTube-каналі "Азова".

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Полонений Василь Ятаргін розповів, що народився в селі Уелькаль Магаданської області Росії. За його словами, ескімоси пішли від алеутів: ті раніше населяли Гренландію, але потім дійшли до самої Чукотки. Наразі в Росії залишилося близько півтори тисячі ескімосів. Росіяни ставлять до них із неприязню та вважають безграмотними.

Воювати Василь пішов добровільно за контрактом, тому що раніше на фронті один із двох його племінників загинув, а інший зник безвісти.

"Проти українського народу нічого не маю. Я просто тут, як сказати, від фашизму звільнити", — зазначив ескімос.

В російській армії Василь Ятаргін спочатку обіймав посаду оператора-навідника БМП, однак 6 жовтня 2024 року його перевели до піхоти, а вже 7 жовтня відправили воювати до Нью-Йорка Донецької області. Разом із іншими бійцями ескімос мав дійти до позицій, однак російські солдати його залишили. Після цього бійця все ж таки підібрали та повезли позицію. Дорогою росіяни потрапити під обстріл. Василь із кількома бійцями застряг у БМП, тому що заклинило двері — там його виявили та визволили українці.

"Ставилися по-людськи, не сварилися, не били, не чіпали. Просто надавали допомогу. Я ще здивувався: як свого, спокійно", — розповів про українських військовослужбовців ескімос.

У бригаді "Азов" зазначили, що Росія кидає в "м'ясні" штурми" дедалі більше людей, всіляко заоохочуючи їх вбивати українців.

Нагадаємо, 15 січня додому з російського полону повернули 25 українців. Серед них є і військові, і цивільні.

Також ми повідомляли, що впродовж 2024 року між РФ і Україною відбулося 11 обмінів військовополоненими. На Батьківщину повернулися 1 358 українців.