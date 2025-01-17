"Азовцы" взяли в плен эскимоса, который воевал против Украины

Эскимос, которого взяли в плен бойцы "Азова". Скриншот видео "Азов"

Бойцы 12-й бригады спецназначения "Азов" взяли в плен эскимоса, который воевал на стороне РФ. Это произошло на Торецком направлении.

Видео с допросом пленного опубликовали в YouTube-канале "Азова".

Читайте также:

Что известно о пленном эскимосе

Плененный Василий Ятаргин рассказал, что родился в селе Уэлькаль Магаданской области России. По его словам, эскимосы произошли от алеутов: те раньше населяли Гренландию, но потом дошли до самой Чукотки. Сейчас в России осталось около полутора тысяч эскимосов. Россияне относятся к ним с неприязнью и считают безграмотными.

Воевать Василий пошел добровольно по контракту, потому что ранее на фронте один из двух его племянников погиб, а другой пропал без вести.

"Против украинского народа ничего не имею. Я просто здесь, как сказать, от фашизма освободить", — отметил эскимос.

В российской армии Василий Ятаргин сначала занимал должность оператора-наводчика БМП, однако 6 октября 2024 года его перевели в пехоту, а уже 7 октября отправили воевать в Нью-Йорк Донецкой области. Вместе с другими бойцами эскимос должен был дойти до позиций, однако российские солдаты его оставили. После этого бойца все же подобрали и повезли на позицию. По дороге россияне попали под обстрел. Василий с несколькими бойцами застрял в БМП, потому что заклинило двери — там его обнаружили и освободили украинцы.

"Относились по-человечески, не ругались, не били, не трогали. Просто оказывали помощь. Я еще удивился: как своего, спокойно", — рассказал об украинских военнослужащих эскимос.

В бригаде "Азов" отметили, что Россия бросает в "мясные" штурмы все больше, всячески поощряя их убивать украинцев.

Напомним, 15 января домой из российского плена вернули 25 украинцев. Среди них есть и военные, и гражданские.

Также мы сообщали, что в течение 2024 года между РФ и Украиной состоялось 11 обменов военнопленными. На Родину вернулись 1 358 украинцев.