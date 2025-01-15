Українець, який повернувся з полону. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Сьогодні в Україну з російського полону повернули ще 25 людей. Серед них є і військові, і цивільні.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в Telegram у середу, 15 січня.

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Повернення українців з полону

Як зазначив Зеленський, Україна постійно працює над поверненням своїх людей додому. Сьогодні з російського полону вдалося повернути ще 25 українців.

"Це наші військові і цивільні. Серед них захисники Маріуполя й "Азовсталі", а також нашої Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини. Хлопці мають важкі поранення та хвороби. Кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу", — написав президент.

Володимир Зеленський подякував команді, яка шукає українців та організовує обміни. Також глава держави висловив вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам, які посприяли сьогоднішньому обміну.

Медики чекають на українців, які повертаються з полону. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Українці, які повернулися з російського полону. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Медики оглядають чоловіка, який повернувся з полону. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Українець, якого повернули з полону. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Мікроавтобуси з українцями, яких повернули з полону. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Нагадаємо, українка Алла Спиродинова вже майже три роки чекає на повернення з полону свого сина Юрія. Хлопець добровільно долучився до армії ще на початку повномасштабного вторгнення.

В Одесі відбулася чергова акція на підтримку українських військовополонених. Учасники заходу зібралися, аби нагадати, про героїв, які зараз перебувають у полоні росіян.