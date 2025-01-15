Військові та цивільні — з полону повернули ще 25 українців
Сьогодні в Україну з російського полону повернули ще 25 людей. Серед них є і військові, і цивільні.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в Telegram у середу, 15 січня.
Повернення українців з полону
Як зазначив Зеленський, Україна постійно працює над поверненням своїх людей додому. Сьогодні з російського полону вдалося повернути ще 25 українців.
"Це наші військові і цивільні. Серед них захисники Маріуполя й "Азовсталі", а також нашої Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини. Хлопці мають важкі поранення та хвороби. Кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу", — написав президент.
Володимир Зеленський подякував команді, яка шукає українців та організовує обміни. Також глава держави висловив вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам, які посприяли сьогоднішньому обміну.
Нагадаємо, українка Алла Спиродинова вже майже три роки чекає на повернення з полону свого сина Юрія. Хлопець добровільно долучився до армії ще на початку повномасштабного вторгнення.
В Одесі відбулася чергова акція на підтримку українських військовополонених. Учасники заходу зібралися, аби нагадати, про героїв, які зараз перебувають у полоні росіян.
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