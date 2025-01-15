Военные и гражданские — из плена вернули еще 25 украинцев
Сегодня в Украину из российского плена вернули еще 25 человек. Среди них есть и военные, и гражданские.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в среду, 15 января.
Возвращение украинцев из плена
Как отметил Зеленский, Украина постоянно работает над возвращением своих людей домой. Сегодня из российского плена удалось вернуть еще 25 украинцев.
"Это наши военные и гражданские. Среди них защитники Мариуполя и "Азовстали", а также нашей Харьковщины, Донетчины, Запорожья, Херсонщины. Ребята имеют тяжелые ранения и болезни. Каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь", — написал президент.
Владимир Зеленский поблагодарил команду, которая ищет украинцев и организует обмены. Также глава государства выразил благодарность Объединенным Арабским Эмиратам, которые поспособствовали сегодняшнему обмену.
Напомним, украинка Алла Спиродинова уже почти три года ждет возвращения из плена своего сына Юрия. Парень добровольно присоединился к армии еще в начале полномасштабного вторжения.
В Одессе состоялась очередная акция в поддержку украинских военнопленных. Участники мероприятия собрались, чтобы напомнить о героях, которые сейчас находятся в плену россиян.
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