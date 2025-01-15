Украинец, который вернулся из плена. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Сегодня в Украину из российского плена вернули еще 25 человек. Среди них есть и военные, и гражданские.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в среду, 15 января.

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Возвращение украинцев из плена

Как отметил Зеленский, Украина постоянно работает над возвращением своих людей домой. Сегодня из российского плена удалось вернуть еще 25 украинцев.

"Это наши военные и гражданские. Среди них защитники Мариуполя и "Азовстали", а также нашей Харьковщины, Донетчины, Запорожья, Херсонщины. Ребята имеют тяжелые ранения и болезни. Каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь", — написал президент.

Владимир Зеленский поблагодарил команду, которая ищет украинцев и организует обмены. Также глава государства выразил благодарность Объединенным Арабским Эмиратам, которые поспособствовали сегодняшнему обмену.

Медики ждут украинцев, которые возвращаются из плена. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Украинцы, которые вернулись из российского плена. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Медики осматривают мужчину, который вернулся из плена. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Украинец, которого вернули из плена. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Микроавтобусы с украинцами, которых вернули из плена. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Напомним, украинка Алла Спиродинова уже почти три года ждет возвращения из плена своего сына Юрия. Парень добровольно присоединился к армии еще в начале полномасштабного вторжения.

В Одессе состоялась очередная акция в поддержку украинских военнопленных. Участники мероприятия собрались, чтобы напомнить о героях, которые сейчас находятся в плену россиян.