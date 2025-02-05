ЗСУ та СБУ вдарили по нафтопереробному підприємстві у Краснодарському краї

Наслідки атаки на НПЗ у Краснодарському краї. Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії зі Збройними Силами та іншими складовими Сил оборони у ніч на 5 лютого атакували нафтопереробне підприємство у Краснодарському краї. Крім того, вдарили й по зенітно-ракетному комплексі "Бук" загарбників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Telegram.

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у Краснодарському краї.

"Цей завод з первинної переробки нафти та виробництва нафтопродуктів позиціонується як "міні-НПЗ" і задіяний у постачанні бензинів і дизелю для російської окупаційної армії", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок удару на обʼєкті виникла пожежа. Наразі результати уточнюються.

У Генштабі ЗСУ підкреслили, що удари по стратегічних об’єктах Росії триватимуть.

Крім того, воїни атакували ЗРК "Бук", що знаходився на тимчасово окупованій території Запорізької області. Ціль успішно вражена та пошкоджена.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомив, що "Албашьнефть" належить НПЗ із потужністю переробки до 320 тисяч тонн нафти на рік.

Також Захід зняв заборону на удари по всій території РФ, але Україна не має зброї для таких дистанцій.