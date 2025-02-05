Вибухи в Краснодарському краї РФ 5 лютого — атаковано нафтобазу

Пожежа на нафтобазі в Краснодарському краї РФ. Фото: скриншот з відео

У Краснодарському краї Росії вночі 5 лютого атакували нафтобазу "Албашьнефть". Вона належить нафтопереробному підприємству, яке здатне переробляти до 320 тисяч тонн нафти на рік.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

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Атака на нафтобазу в Росії 5 лютого

"Атакована нафтобаза "Албашьнефть" в Краснодарському краї належить нафтопереробному підприємству, яке здатне переробляти до 320 тисяч тонн нафти на рік", — йдеться у повідомленні.

За словами Коваленка, основна продукція — бензин прямої перегонки, дизельне пальне, мазут. Воно постачається збройним силам Росії.

Він зазначив, що це "ще один логістичний об‘єкт російської армії".

Нагадаємо, вночі 3 лютого БпЛА атакували газопереробний завод в Астрахані. Це один із ключових енергетичних об'єктів Росії.

Водночас у ЗСУ повідомляли, що лише за січень Сили оборони уразили дев'ять нафтових об'єктів на території Росії. Зазначається, що без нафти та нафтових грошей ворогу важче обслуговувати своє військо.