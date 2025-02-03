Астраханський газопереробний завод атакували безпілотники — відео масштабної пожежі

БпЛА атакували газопереробний завод в Астрахані — деталі від ЦПД
У ніч проти понеділка, 3 лютого, безпілотники атакували Астраханський газопереробний завод. Це один із ключових енергетичних об'єктів Росії.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в Telegram.
Що відомо про атакований завод у Астрахані
За словами Коваленка, Астраханський газопереробний завод є одним із ключових енергетичних об'єктів Росії, що забезпечує переробку газового конденсату та виробництво бензину, дизельного пального і не тільки.
"Завод впливає на військово-промисловий комплекс росії, оскільки паливно-енергетичний сектор є основним джерелом фінансування оборонної сфери", — йдеться у повідомленні.
У російському міністерстві оборони зазначили, що над Астраханською областю нібито було сім безпілотників.
А в ніч проти 31 січня у Волгограді був атакований безпілотниками район нафтопереробного заводу та нафтобази. Росія стверджує, що це були українські дрони.
Також ми писали, що у січні Служба безпеки України разом із Силами спеціальних операцій провели успішну атаку на один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, а також завдали удару по Рязанській ТЕЦ.
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