Астраханський газопереробний завод атакували безпілотники — відео масштабної пожежі

Пожежа на заводі. Фото: скриншот

У ніч проти понеділка, 3 лютого, безпілотники атакували Астраханський газопереробний завод. Це один із ключових енергетичних об'єктів Росії.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в Telegram.

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За словами Коваленка, Астраханський газопереробний завод є одним із ключових енергетичних об'єктів Росії, що забезпечує переробку газового конденсату та виробництво бензину, дизельного пального і не тільки.

"Завод впливає на військово-промисловий комплекс росії, оскільки паливно-енергетичний сектор є основним джерелом фінансування оборонної сфери", — йдеться у повідомленні.

У російському міністерстві оборони зазначили, що над Астраханською областю нібито було сім безпілотників.

А в ніч проти 31 січня у Волгограді був атакований безпілотниками район нафтопереробного заводу та нафтобази. Росія стверджує, що це були українські дрони.

Також ми писали, що у січні Служба безпеки України разом із Силами спеціальних операцій провели успішну атаку на один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, а також завдали удару по Рязанській ТЕЦ.