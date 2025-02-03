Астраханский газоперерабатывающий завод атаковали беспилотники — видео масштабного пожара

Пожар на заводе. Фото: скриншот

В ночь на понедельник, 3 февраля, беспилотники атаковали Астраханский газоперерабатывающий завод. Это один из ключевых энергетических объектов России.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

Читайте также:

Что известно об атакованном заводе в Астрахани

По словам Коваленко, Астраханский газоперерабатывающий завод является одним из ключевых энергетических объектов России, обеспечивающим переработку газового конденсата и производство бензина, дизельного топлива и не только.

"Завод влияет на военно-промышленный комплекс России, поскольку топливно-энергетический сектор является основным источником финансирования оборонной сферы", — говорится в сообщении.

В российском министерстве обороны отметили, что над Астраханской областью якобы было семь беспилотников.

А в ночь на 31 января в Волгограде был атакован беспилотниками район нефтеперерабатывающего завода и нефтебазы. Россия утверждает, что это были украинские дроны.

Также мы писали, что в январе Служба безопасности Украины вместе с Силами специальных операций провели успешную атаку на один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, а также нанесли удар по Рязанской ТЭЦ.