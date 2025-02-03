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У ЗСУ назвали кількість уражених нафтових об'єктів в РФ за січень

3 лютого 2025 11:24
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Удари по нафтобазам РФ — ЗСУ вразили дев'ять об'єктів за січень
Пожежа на нафтобазі в Ростовській області. Ілюстративне фото: росЗМІ
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі Росії. Лише впродовж січня було уражено кілька нафтових об’єктів на території РФ. 

Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій Збройних сил України (ЗСУ) у понеділок, 3 січня.

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У Страткомі зазначили, що далекобійні удари мають стратегічне значення, оскільки позбавляють ворога ресурсів для фінансування та утримання армії.

Росія активно використовує доходи від нафти для підтримки своєї військової машини, а зменшення цих надходжень ускладнює її бойові можливості.

"За один лише січень уражено дев'ять нафтових об'єктів на території Росії. Без нафти та нафтових грошей ворогу важче обслуговувати своє військо. Далекі удари наближають перемогу" — додали у ЗСУ.

Далекобійні удари по РФ
Впродовж січня було уражено кілька нафтових об’єктів РФ. Фото: Стратком ЗСУ

Нагадаємо, 3 лютого безпілотники завдали удару по Астраханському газопереробному заводу — одному з важливих енергетичних об’єктів Росії.

Також 31 січня у Волгограді безпілотники завдали удару по району, де розташовані нафтопереробний завод і нафтобаза.

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